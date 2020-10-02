البنك الأهلي يفتتح أول استراحة عملاء الأهلي بلاتينوم بمطار القاهرة الدولي

افتتح البنك الأهلي المصري استراحة البنك لعملاء الاهلي بلاتينوم بمطار القاهرة الدولي – صالة 3 سفر وذلك للمسافرين خارج البلاد على خطوط مصر للطيران وشركات تحالف ستار.

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حضر الافتتاح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ومجدي اسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ويحيي أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك، اضافة الى فرق العمل المختصة بالبنك.

وعقب الافتتاح ، صرح هشام عكاشه أن الاستراحة يتم افتتاحها لأول مرة في السوق المصرفية المصرية بهدف تقديم خدمة مميزة ومنفردة لعملاء البنك المتمتعين بخدمة الاهلي بلاتينوم المخصصة لهم، حيث يهدف البنك الى الانفراد بخدمات الكترونية وكذا خدمات ضيافة غير مسبوقة يتوجه بها البنك الى فئات عملاء خدمة البلاتينوم بالبنك الاهلي المصري اثناء سفرهم من صالة 3 بمطار القاهرة الدولي ، خاصة في اطار استراتيجية تطوير الخدمات المصرفية وغير المصرفية المقدمة لعملاء الاهلي بلاتينوم، مؤكدا على أن البنك دائما يستهدف تقديم اعلي مستويات الخدمة لعملائه ودعوة عملاء جدد للانضمام الى أسرة البنك الأهلي المصري.

وأشار عكاشه الى ان تلك الخدمة تعد الأولى من نوعها في مصر بما يعكس حرص إدارة البنك وفرق العمل المختصة على تقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائه استنادا الى دراسة احتياجاتهم وفقا لما عهدوا من بنك أهل مصر.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك يتيح داخل استراحة عملاء الاهلي بلاتينوم العديد من الخدمات للتيسير على المسافرين، منها تخصيص مناطق لمتابعة الاعمال مزود بخدمات الانترنت طوال تواجد العميل بالاستراحة مع إمكانية التعرف على أسعار العملات المختلفة ومتابعة حركة البورصات العالمية، إضافة الى اتاحة شاشات تفاعلية لتقديم المعلومات المصرفية التي يحتاج اليها العميل او الدخول علي تطبيق الاهلي نت لإجراء العديد من العمليات المصرفية الكترونيا باستخدام تلك الشاشات بما يوفر الوقت والجهد حيث يقوم العميل بذلك اثناء تواجده بالاستراحة بشكل تلقائي دون الحاجة لزيارة أحد الفروع لإتمام تلك الخدمات.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يتواجد داخل مطار القاهرة الدولي بفرع متكامل الخدمات المصرفية بالإضافة الي أربعة مكاتب تتواجد في صالات السفر والوصول بالمطار، كما يعتزم البنك خلال الفترة القادمة افتتاح مكتبين جديدين أحدهما لخدمة عملاء المركز اللوجيستي والاخر لخدمة العاملين بالشركة القابضة لمطار القاهرة، اضافة الى اتاحة عدد 26 ماكينة صارف آلي خاصة بالبنك، حيث يحرص البنك من هذا التواجد على خدمة المواطنين والسائحين اثناء السفر أو الوصول، بالإضافة الي تقديم خدمات البنك المتنوعة لكافة العاملين والجهات العاملة بميناء القاهرة الجوي

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