وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد جلسة متقلبة

_ أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع في نهاية جلسة متقلبة يوم الخميس، إذ وجد المستثمرون أنسفهم وسط أنباء إيجابية وأخرى سلبية فيما يتعلق بالتقدم في محادثات التحفيز في واشنطن وسط مؤشرات على انحسار زخم التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن الجائحة التي تدخل الآن شهرها التاسع.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 35.2 نقطة، بما يعادل 0.13 بالمئة، إلى 27816.9 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 17.8 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 3380.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 159 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 11326.51 نقطة.

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