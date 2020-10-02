ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

سي ان ان _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الجمعة، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال ترامب ”سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور“. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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