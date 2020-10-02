السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات وتعفيها من القيمة المضافة

_ أصدر الملك سلمان عاهل السعودية أمرا ملكيا يوم الجمعة، يعفي التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وستفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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