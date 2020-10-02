هبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

وكالات _ هبطت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأمربكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد.

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وتراجعت عقود مؤشر الداو جونز بأكثر من 400 نقطة، كما هبطت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز، “أس آند بي 500” بنسبة 2%، فيما انخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 1.8%.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!

وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى بخير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن ترامب سيواصل أداء “واجباته دون انقطاع” أثناء الحجر الصحي.

وألغى ترامب بحسب البيت الأبيض مهرجانا انتخابيا في فلوريدا الجمعة إثر إصابته بكوفيد-19.

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