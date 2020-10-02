ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أبريل

وكالات _ سجلت ألمانيا مجددا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية أبريل الماضي.

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وأعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 2673 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتجاوزت ألمانيا 2500 إصابة جديدة مرتين في غضون الأيام القليلة الماضية.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي. وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 294 ألفا و395 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9508 حالات، بزيادة قدرها 8 حالات مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين نحو 259 ألفا و500 حالة.

ويرصد المعهد الآن زيادة طفيفة في عدد مرضى “كوفيد19-” الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه يُجرى حاليا علاج 362 مصابا بالفيروس في العناية المركزة (حتى تاريخ 2020/10/1 الساعة 12 والربع ظهرا)، من بينهم 193 مريضا على أجهزة التنفس

الاصطناعي.

وقبل أسبوع كان عددهم 296 مريضا، من بينهم 166 مرضى على أجهزة تنفس اصطناعي، وفي الأسبوع السابق له (15سبتمبر) كان يبلغ عددهم 236 مريضا (129 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي). ولا يزال هناك حوالي 8700 سرير من أصل 30 ألفا و540 سريرا في العناية المركزة متوفرة حاليا في المستشفيات الألمانية.

ووفقا للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.9 ، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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