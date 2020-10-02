الأسهم الأوروبية تتراجع بعد إصابة ترامب بكوفيد-19

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_ انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19، مما أثر سلبا على أسواق الأسهم في أنحاء العالم.
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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة. ونزل المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 بالمئة بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا بالمئة.
وقال ترامب اليوم الجمعة إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان حجرا صحيا، قبل أسابيع فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر .
وكانت أسهم الكيماويات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات الهابطة في التعاملات المبكرة وتراجعت ما يتراوح بين 1.3 و1.5 بالمئة.
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