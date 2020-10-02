روسيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مايو ولا تعتزم فرض عزل عام

_ سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 23 مايو ، مما رفع العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و194643 حالة.

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وقال مسؤولون إن موسكو، التي كانت بؤرة تفشي المرض في وقت سابق من العام، سجلت 2704 حالات جديدة خلال الليل.

وذكرت السلطات أن 186 شخصا توفوا جراء الفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21077.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم إن روسيا لا تعتزم إعادة فرض عزل عام على مستوى البلاد في الوقت الراهن على الرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو أمس الخميس إن العاصمة قد تعود لفرض إجراءات صارمة إذا تجاهل سكانها إرشادات الحماية من المرض وذلك بعد العودة لبعض القيود التي كانت مفروضة هناك في وقت سابق هذا العام.

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