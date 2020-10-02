المفوضية الأوروبية: الجائحة تثير القلق مجددا في أوروبا ويجب مواصلة التصدي لها

_ قالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.

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وأضافت رئيسة المفوضية خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل “الوضع الوبائي مقلق. لذلك يتعين أن نواصل تركيزنا الشديد على تجنب العودة للوضع الخطير الذي شهدناه في الربيع الماضي”.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في الحصول على لقاحات محتملة للفيروس، وأضافت “إحراز تقدم بخصوص اللقاحات هو أساس أي حل طويل الأمد لهذه الأزمة”.

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