ميركل: الأيام القليلة القادمة حاسمة بالنسبة لمحادثات بريكست

وكالات _ أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن الأيام المقبلة ستكون “حاسمة” لتحقيق اختراق في المحادثات المجمّدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن العلاقات التجارية لفترة ما بعد بريكست.

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وقالت ميركل بعد قمة للاتحاد الاوروبي “تدخل المفاوضات الآن مرحلة حاسمة، وسيتضح في الأيام القليلة المقبلة إن كنا نحقق تقدما أم لا”، محذرة من أن مشروع القانون البريطاني لتغيير جزء من اتفاق الانفصال كان بمثابة انتكاسة “مريرة”.

بدورها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتكثيف المحادثات مع لندن.

وقالت فون دير لايين بعد القمة في بروكسل “عندما توجد رغبة توجد طريقة، لذا أعتقد أن علينا تكثيف المفاوضات لأنها تستحق العمل عليها بجد”.

والثلاثاء، صادق النواب البريطانيون على مشروع القانون المثير للجدل الرامي لتنظيم السوق الداخلية بدءا من 1 يناير المقبل، على الرغم من التحذيرات الأوروبية من إقراره.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

ويمكن للاجراء ان يُرفع إلى محكمة العدل الاوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.

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