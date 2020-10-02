أخبار عاجلة
ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد -
من جديد حمل جماعي لـ 8 ممرضات في مستشفى واحد -
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -

بيلوسي: خطط استمرار عمل الحكومة الأمريكية قائمة بعد ثبوت إصابة ترامب بكورونا

مال وأعمال حابي تبليغ
بيلوسي: خطط استمرار عمل الحكومة الأمريكية قائمة بعد ثبوت إصابة ترامب بكورونا
بيلوسي: خطط استمرار عمل الحكومة الأمريكية قائمة بعد ثبوت إصابة ترامب بكورونا
بيلوسي: خطط استمرار عمل الحكومة الأمريكية قائمة بعد ثبوت إصابة ترامب بكورونا
CairoBank

_ قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن خطط استمرار عمل الحكومة لا تزال قائمة في حالة عجز الرئيس دونالد ترامب عن أداء واجبات منصبه بعد ثبوت إصابته بفيروس .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت بيلوسي إن اختبار كوفيد-19 أجري لها وإن من المتوقع أن تعرف النتائج قريبا.

وأضافت في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية حول تشخيص مرض ترامب ”هذا مأساوي. إنه محزن للغاية“.

وأضافت في إشارة إلى ظهور ترامب دون كمامة في التجمعات الانتخابية ”الذهاب إلى الحشود دون كمامة وغير ذلك من الأمور كان أشبه بدعوة صريحة إلى حدوث شيء مثل هذا“.

وبيلوسي التي تنتمي للحزب الديمقراطي هي التالية في طابور تقلد السلطة في حالة عجز ترامب بعد مايك بنس نائب الرئيس. وأثبت الفحص خلو بنس من المرض.

وقالت بيلوسي إنها تصلي من أجل ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلوسي: خطط استمرار عمل الحكومة الأمريكية قائمة بعد ثبوت إصابة ترامب بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 