بيلوسي: خطط استمرار عمل الحكومة الأمريكية قائمة بعد ثبوت إصابة ترامب بكورونا

_ قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن خطط استمرار عمل الحكومة لا تزال قائمة في حالة عجز الرئيس دونالد ترامب عن أداء واجبات منصبه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
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وقالت بيلوسي إن اختبار كوفيد-19 أجري لها وإن من المتوقع أن تعرف النتائج قريبا.
وأضافت في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية حول تشخيص مرض ترامب ”هذا مأساوي. إنه محزن للغاية“.
وأضافت في إشارة إلى ظهور ترامب دون كمامة في التجمعات الانتخابية ”الذهاب إلى الحشود دون كمامة وغير ذلك من الأمور كان أشبه بدعوة صريحة إلى حدوث شيء مثل هذا“.
وبيلوسي التي تنتمي للحزب الديمقراطي هي التالية في طابور تقلد السلطة في حالة عجز ترامب بعد مايك بنس نائب الرئيس. وأثبت الفحص خلو بنس من المرض.
وقالت بيلوسي إنها تصلي من أجل ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا.
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