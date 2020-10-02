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الاتحاد الأوروبي يحذر من خلافات جدية مع بريطانيا بشأن اتفاق ما بعد بريكست

مال وأعمال حابي تبليغ
الاتحاد الأوروبي يحذر من خلافات جدية مع بريطانيا بشأن اتفاق ما بعد بريكست
الاتحاد الأوروبي يحذر من خلافات جدية مع بريطانيا بشأن اتفاق ما بعد بريكست
الاتحاد الأوروبي يحذر من خلافات جدية مع بريطانيا بشأن اتفاق ما بعد بريكست
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وكالات _ حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه اليوم من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا في آخر جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.

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وقال بارنييه إنه بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل، لا تزال هناك أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

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