مبيعات السيارات التركية تقفز 115.8% في سبتمبر

_ قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا يوم الجمعة إن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد قفزت 115.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر بعدد وحدات بلغ تسعين ألفا و619.
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وقالت الرابطة أيضا إن المبيعات في الفترة من يناير إلى سبتمبر زادت 75.5 بالمئة على أساس سنوي.
كما عدلت بالزيادة التوقعات للعام الحالي إلى ما بين 700 ألف و750 ألف سيارة.
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