تسلا تحقق أرقاما قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثالث

وكالات _ حققت شركة ”تسلا“ الأمريكية عملاقة صناعة السيارات الكهربائية، رقمًا قياسيًا في مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة.

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وقالت الشركة إنها سلَّمت 139,999 سيارة في الربع الثالث من عام 2020، وأنتجت خلال المدة ذاتها 145,036 سيارة، علمًا بأن المحللين توقعوا أن تعلن ”تسلا“ عن تسليم 137 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتجمع الشركة بين أرقام التسليم لسياراتها الكهربائية القديمة من طرازي Model X، و Model S، والسيارات الحديثة: Model Y، و Model 3.

وفي الربع الثاني من 2020، قالت تسلا ”إنها سلمت 90,650 سيارة كهربائية لكنها أنتجت عددًا أقل من السيارات المباعة، وهو 87،048 سيارة معظمها من طراز Model 3“.

وفي 22 سبتمبر ، قال الرئيس التنفيذي للشركة (إيلون ماسك) خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة:“من المرجح أن ترتفع عمليات تسليم السيارات بنسبة بين 30% و 40% مقارنة بالعام 2019″.

وهذا يعني تسليم 477,750 إلى 514,500 سيارة في عام 2020، وهو نطاق يشمل هدف ”تسلا“ المعلن عنه سابقًا لتقديم نصف مليون سيارة خلال العام الحالي.

وخلال الربع الثالث، تجاوزت شركة صناعة السيارات الكهربائية أوامر الإغلاق الصحية المتعلقة بفيروس (كوفيد-19) التي تسببت بتوقف مصنع تجميع السيارات في الولايات المتحدة، لكنها كانت لا تزال تواجه انخفاضًا في مبيعات السيارات مما أثر في مبيعات السيارات الجديدة في جميع أنحاء العالم.

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