سي إن بي سي _ قالت كيليان كونواي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت كونواي في تغريدة على تويتر “لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن. بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء”. مدير حملة ترامب بيل ستيبين أثبتت إصابته بفيروس كورونا وفي سياق متصل، جاءت نتيجة فحوص مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية بيل ستيبين إيجابية لفيروس كورونا. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مستشارة ترامب السابقة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.