أرقى للتطوير تدشن مشروع أبراج آي بيزنس بارك بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

دشنت اليوم شركة أرقى للتطوير العقاري مشروع أبراج I Business Park والذي يعد أول مشروع للأبراج الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وفي بيان للشركة، قال المهندس حلمي عباس، رئيس مجلس الإدارة، إن المشروع هو أول الأبراج الإدارية والتجارية والفندقية المتكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرا إلى أن المشروع يعد بداية لاستثمارت أخرى تعتزم الشركة إقامتها في العاصمة.

أضاف أن المشروع يتضمن ثلاثة أبراج متعددة الاستخدامات «التجارية، الإدارية، الطبية، والسكني الفندقي» ويتم ربطها بالدور الأخير بعدد من المطاعم والوحدات التجارية والسكنية على ارتفاع 91 مترا .

وأوضح أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع يوم 28 سبتمبر 2020 وتم إنجاز تعاقدات بنسب فوق المتوقعة، وسيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أبريل عام 2024.

وتابع أن الشركة اعتمدت على عدد ضخم من الشركات الاستشارية في المشروع ومنها شركة صبور للاستشارات لتتولى أعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ، وشركة KAD Commercial property management العاملة في إدارة المولات التجارية والشركات الإدارية في مصر، وشركة اتقان للاستشارات التسويقية في انجلترا ومصر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج