روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 15 مايو

_ سجلت روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته.
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وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 174 شخصا توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21251.
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