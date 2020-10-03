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روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 15 مايو

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روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 15 مايو
روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 15 مايو
روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 15 مايو
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_ سجلت روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس يوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته.

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وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 174 شخصا توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21251.

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