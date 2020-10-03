أخبار عاجلة
4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم -
أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مرتضى منصور يهدد عمرو الجنايني بتسجيلات مسربة -
هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال يتصدر تويتر ومغردون.. على الحلوة والمرة معاه -
السكة الحديد تعلن موقف التهدئات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأربعاء 14-10-2020 -
نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف اليوم -
فرنسا: نقف على نفس المسافة من أرمينيا وأذربيجان -
الإجمالي يتخطى 7.24 مليون.. الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة -
اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل -
أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل -

السعودية تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مال وأعمال حابي تبليغ
السعودية تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السعودية تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السعودية تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا
CairoBank

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت أنه تم تسجيل 626 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 