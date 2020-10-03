السعودية تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأكدت أنه تم تسجيل 626 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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