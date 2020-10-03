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نيسان إيجيبت تعلن عن ارتفاع أسعار سيارات قاشقاي 5 آلاف جنيه

مال وأعمال حابي تبليغ
نيسان إيجيبت تعلن عن ارتفاع أسعار سيارات قاشقاي 5 آلاف جنيه
نيسان إيجيبت تعلن عن ارتفاع أسعار سيارات قاشقاي 5 آلاف جنيه
نيسان إيجيبت تعلن عن ارتفاع أسعار سيارات قاشقاي 5 آلاف جنيه
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شاهندة إبراهيم – أخطرت شركة نيسان إيجيبت، شبكة موزعيها المعتمدين بارتفاع أسعار جميع فئات السيارة نيسان قاشقاي موديل 2021 بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه.

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ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة باتت الفئة الأولى تقدم بسعر جديد 365 ألف جنيه، بدلًا من 360 ألف جنيه في السابق.

وعُرضت الفئة الثانية بنحو 401 ألف جنيه، في مقابل 396 ألف جنيه قبل الزيادة.

أما الفئة الثالثة بعد الزيادة باتت تُسوق بسعر 430 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بنحو 425 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بقيمة سعرية وصلت إلى 439 ألف جنيه، مقارنة بنحو 434 ألف جنيه.

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