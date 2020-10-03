طبيب ترامب: صحة الرئيس الأمريكي جيدة جدا ويتنفس بشكل طبيعي

العربية دوت نت – أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن صحة الرئيس جيدة جدا، ولم يصب بحمى خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه عانى من حمى خفيفة ليلة الخميس.

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وقال جون كونالي، في إحاطة اليوم حول صحة ترامب، كان معه سعال طفيف مع احتقان بالأنف لكنه يتحسن، مؤكدا “أوصينا بانتقال الرئيس إلى مستشفى والتر ريد كإجراء احترازي وذلك لأنه رئيس الولايات المتحدة”، مؤكدا “أجرينا فحصا ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا”.

كما أشار الفريق الطبي إلى أن الرئيس الأمريكي لا يواجه أي مشاكل صحية مع التنفس أو الحركة، وليس على الأكسجين ويتم إعطاءه مضادا حيويا وسيعالج بدواء رمديسيفير لمدة 5 أيام.

وأوضح كونالي أن مستوى الأكسجين عند درجة 96، وهو يتنفس بطريقة طبيعية ولا يعاني من أي مشاكل في الضغط أو القلب وقال “ضغط الدم لدى الرئيس وضربات القلب في مستوى جيدا جدا”.

وأكد أن الرئيس سيبقى في المستشفى لحين التأكد من الشفاء، وقال “نقيم حالة الرئيس يوما بيوم ولا مؤشرات على احتياجه للأوكسجين”.

وعن حالة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، أكد كونالي أن وضعها جيدا جدا ولا حاجة لدخولها إلى المستشفى.

هذا ونقل دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بضاحية واشنطن على متن طائرة هليكوبتر مساء الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.

بدورها، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب انتقل مباشرة إلى الجناح الرئاسي بالمركز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إنه “في إجراء احترازي، وبناءً على توصية طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس ترامب من المكاتب الرئاسية في مركز وولتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترامب: “أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل”، مضيفاً: “أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جداً، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جداً”، في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضاً إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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