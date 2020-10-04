معتصم راشد: اليوم.. حسم ملف الرئيس الجديد لاتحاد المستثمرين

بكر بهجت _ يعقد اتحاد المستثمرين اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس إدارته ورؤساء الجمعيات بمختلف مناطق الجمهورية، للاتفاق على آليات إدارة الاتحاد من قبل مجلس الإدارة بعد رحيل رئيس الاتحاد محمد فريد خميس، ومن المتوقع أن يتفق أعضاء المجلس على تولي الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد رئاسة الفترة الانتقالية لحين إقرار قانون الاتحاد ولائحته التنفيذية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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وقال معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد، إن الفترة الحالية يصعب فيها إجراء انتخابات على رئاسة الاتحاد نظرًا لعدم صدور القانون المنظم لتلك العملية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أنه لا توجد أي بدائل أخرى إلا بتولي الدكتور محرم هلال منصب رئيس الاتحاد خلال فترة انتقالية تنتهي بصدور اللائحة التنفيذية، ومن ثم إجراء الانتخابات.

أضاف لجريدة دوت الخليج أن اللائحة التنفيذية من المتوقع أن يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أنه تم الانتهاء من صياغتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وينتظر الاتحاد ذلك لإنهاء العديد من الملفات الإدارية العالقة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الاتحاد خلفًا للراحل محمد فريد خميس.

وفي 19 سبتمبر الماضي أعلن اتحاد المستثمرين وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك ومؤسس شركة النساجون الشرقيون، بعد صراع مع المرض.

وكان آخر الاجتماعات الموسعة التي عقدها اتحاد المستثمرين لمناقشة خطة التعايش مع تبعات فيروس كورونا، بحضور جميع مسؤولي جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، واعتمدت الخطة على 3 محاور رئيسية، أولها ضمان سلامة ووقاية العمال في مختلف المصانع، والثاني عودة الطاقات الإنتاجية إلى قوتها في جميع القطاعات الصناعية، والثالث وضع آليات لضمان تسويق المنتجات في الداخل والخارج.

الجمعية العمومية تنتظر صدور اللائحة المنظمة من وزارة التضامن

وأوضح راشد أن وزيرة التضامن الاجتماعي أوصت الاتحاد بضرورة عقد جمعية عمومية لاعتماد الحساب الختامي، وأيضًا التقرير الخاص بنشاط المجلس، وذلك لإخلاء الذمة المالية الخاصة بمجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن بنود الجمعية العامة العادية التي سيعقدها الاتحاد ستتناول أيضًا إلى جانب مقترحات الوزيرة، عرض الموازنة التقديرية الخاصة بالعام الجاري وما تم فيها.

وعقد مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، آخر اجتماع له يوم 31 أغسطس الماضي، وناقش المجلس زيادة التصدير لإفريقيا باعتبارها الفرصة الذهبية أمام المنتجات المصرية خلال الفترة الحالية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات جميع مصانع جمعيات المستثمرين المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة، بهدف تنشيط حركة البيع أونلاين، بعد زيادة الطلب عليها خلال جائحة كورونا.

وأطلق اتحاد المستثمرين قبل أسبوعين منصة إلكترونية لتسويق منتجات المصانع التابعة لأعضائه، بهدف تنشيط حركة المبيعات وتلبية طلبات العملاء عبر الأونلاين، والوصول إلى أسواق جديدة داخليًّا وخارجيًّا، مستهدفًا مبيعات سنوية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، على أن يتم تشغيلها خلال الربع الأول من العام المقبل.

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