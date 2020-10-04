جونسون: لا نسعى للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لكن يمكننا التعايش مع ذلك

_ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد، إنه لا يتمنى أن تنتهي الفترة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق تجاري جديد لكن بلاده يمكنها التعايش مع مثل تلك النتيجة.

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وتنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر وتجري مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل حاليا. وقال جونسون إن هناك اتفاقا لكن لا تزال هناك مشكلات صعبة تحتاج إلى حل.

ولدى سؤاله في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان قلقا من الأثر المحتمل لعدم الوصل لاتفاق في ظل جائحة كورونا قال جونسون ”لا أريد نتيجة على غرار (التي توصلت إليها) منظمة التجارة العالمية مع أستراليا.. لكن يمكننا أن نتأقلم مع الأمر بشكل جيد جدا“.

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