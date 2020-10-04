نادي إفريقيا في وفا بنك يناقش فرص الاستثمار بالبنية التحتية واللوجيستيات بالقارة السمراء

نظم نادي إفريقيا للتنمية التابع لمجموعة التجاري وفا بنك الحلقة النقاشية الثانية من برنامج،ك AfricaDev، والتي ركزت على قطاع اللوجيستيات والبنية التحتية.

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وتطرقت الحلقة النقاشية لرهانات البنيات التحتية واللوجستيك في إفريقيا بالنسبة للمقاولات وبروز فرص ونماذج أعمال جديدة على صعيد القارة في ظل التداعيات السوسيواقتصادية لجائحة كوفيد- 19.

ويستضيف البرنامج ضيوفا بارزين وهم: الشيخ بدا ، المدير المكلف بالبنيات التحتية والطاقة بلجنة الإتحاد الإفريقي، وسيروس نجو، المدير العام للميناء المستقل لدوالا، بكوت ديفوار، وهيرفي زونغو، المدير العام لمؤسسة . CMA CGM .

وبهذه المناسبة، قال بدا إن هناك خمسين مشروعا تحظى بالأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الاتحاد الإفريقي لتطوير البنيات التحتية الإفريقية، وهي المرحلة التي تركز على نهج الممرات وارتباط الموانئ وخطوط السكك الحديدية والخطوط عالية التوتر والألياف البصرية.

وأضاف، أن تكامل القارة يشكل أولى الأولويات بالنسبة للاتحاد، ولا يمكن لهذا التكامل أن يتم إلا من خلال تكامل ذاتي وذكي، واليوم هناك ممرات ذكية تشكل لبنات تكامل المناطق الفرعية.

من جانبه قل نجو، المدير العام للميناء المستقل لدوالا،إن الميناء يعتبر نقطة حيوية ضمن منطقة وسط إفريقيا، والمتوفر على مخطط استراتيجي للتحديث ويكثف من استثماره – لا سيما على مستوى القدرة الإيوائية و نقل البضائع – وبالأخص في ظل ظرفية يتمثل رهانها في الحفاظ على سلسلة عمليات التجارة الخارجية للدول الإفريقية.

وتابع إن الرهان الآخر يكمن في سرعة الارتباط بين المتدخلين في هذه السلسلة.

ومن جهته، أكد هيرفي زونغو، المدير العام لمؤسسة CMA CGM بكوت ديفوار، أن رد فعل بعض المؤسسات ط كان سريعا جدا واليوم بات بإمكان العميل من خلال الوكالة الرقمية القيام بجميع عملياته بطريقة إلكترونية دون الحاجة للتنقل، وهو تطور ملحوظ يستلزم من القطاعات الشريكة مثل البنوك التكيف مع هذه الأساليب الجديدة في المعاملات.

وأضاف، أنه يجرى التفكير في وضع لوحات تفاعلية رقمية تمكن العملاء من كسب الوقت وعدم المرور عبر مجهزي السفن إلا في حالة وجود نزاع، ونعاين باهتمام كبير قرارات السلطات حول تحويل المواد الأولية محليا ووضع وحدات لإنتاج المواد تامة الصنع.

وقال إن مثل هذا الأمر سيسهم في رفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية ويدفع بالفاعلين لمراجعة علاقاتهم.

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