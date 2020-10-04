أماني الترجمان: المطاعم العائمة وجراج أرض مدينة بدر أبرز محاور تحديث مصر للسياحة  

فاروق يوسف _ قالت أماني الترجمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنها ستعمل على تطوير جميع موارد وأصول الشركة لاستعادة دورها ومكانتها داخل السوق المحلية.

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أضافت في تصريحات لـ دوت الخليج، أنها تولت منصبها الحالي منذ أسبوعين، وتقوم حاليًا بجولات تفقدية لجميع فروع الشركة ومبانيها للتعرف على كيفية سير منظومة العمل، وتحديد ملامح نقاط القوة والضعف في كل مشروع على حدة.

جولات تفقدية بجميع المشروعات لتحديد ملامح القوة والضعف في عمليات التطوير

وأوضحت أن عمليات التطوير ستبدأ من المطاعم العائمة وجراج مدينة بدر، خاصة أنها تعد من أهم موارد الشركة التي ستدر عليها عائدًا كبيرًا بعد تنفيذ ما هو مطلوب من عمليات التطوير، لافتة إلى أنه يجري الانتهاء حاليًا من ترخيص الجراج من قبل المجتمعات العمرانية.

وتمتلك مصر للسياحة 3 مطاعم عائمة تابعة للشركة هي تركواز، وأونيكس، وتوباز.

وأكدت الترجمان أن الشركة لن تخوض أي معارك قضائية وقانونية ضد شركائها المستثمرين، وأنها ستقوم بتفاوض بعض المستثمرين وتحديدًا شركة استراكشر لاين السعودية لحل النزاع معها وديًّا.

وكان سامح سعد الرئيس السابق لشركة مصر للسياحة، قد أكد في تصريحات سابقة لحابي، أن الشركة مستمرة في نزاعها القانوني ضد استراكشر لاين السعودية، لإلزامها برد مستحقات الشركة.

وتعود أصل المشكلة إلى شهر أكتوبر من عام 2016 عندما وقعت شركة مصر للسياحة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عقدًا مع شركة استراكشر لاين للمقاولات والتجارة برأسمال مصري سعودي لاستغلال أرض جراج مدينة نصر.

وتبلغ حصة مصر للسياحة 51% من قيمة المشاركة في المشروع والتي تبلغ القيمة التقديرية لمبيعاته مليارًا و306 ملايين جنيه.

ونصت كراسة الشروط على أن يكون هناك حد أدنى مضمون لشركة مصر للسياحة من القيمة التقديرية للمبيعات بمبلغ 350 مليون جنيه.

وتعد شركة استراكشر لاين هي المسؤولة عن استخراج التصاريح اللازمة للمشروع دون أي أعباء على شركة مصر للسياحة، بالإضافة إلى أن الشريك سيقوم بتوفير جراج بديل مجهز بالكامل لانتقال جميع العاملين والمنشآت بالجراج القديم إليه، وفي حدود مبلغ 60 مليون جنيه يقوم المستثمر بتحصيلها من الدفعات المسددة لـمصر للسياحة بواقع 5 ملايين جنيه من الدفعات المسددة.

وفي شهر إبريل من عام 2019، توقفت استراكشر لاين عن سداد المبالغ المستحقة لشركة مصر للسياحة حتى وصلت إلى 175 مليون جنيه.

وفي بداية عام 2020 أنذرت شركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة، شركة استراكشر لاين، بفسخ التعاقد بينهما بسبب تقاعس الأخيرة عن سداد الدفعات المطلوبة من المبالغ المتفق عليها.

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