سوديك: إسناد عقود إنشائية بقيمة 1.7 مليار جنيه في مشروع EDNC

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» أن قيمة عقود الإنشاءات التي تم إسنادها في مشروع EDNC الذي يمثل المكون التجاري لمشروع إيستاون بالقاهرة الجديدة، بلغت نحو 1.7 مليار جنيه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت الشركة في بيان إن المشروع هو أكبر المشروعات غير السكنية التي تمتلكها سوديك في منطقة شرق القاهرة، مشيرة إلى أنه يقام على مساحة 90 ألف متر مربع ويضم مساحات تجارية ومتاجر تجزئة.

وأضافت سوديك أن عمليات التسليم في المشروع ستبدأ خلال عام 2021، وانه تم استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية بالمشروع بما في ذلك كافة الهياكل الخرسانية للمباني.

ولفتت إلى أن المساحة البنائية الإجمالية لمجمع EDNC التجاري تبلغ 22250 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية لمجمع مكاتب EDNC حوالي 63 ألف متر مربع، ويتألف من مباني مكونة من 4 أدوار.

وقال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك إنّ مشروع EDNC يتوافق مع استراتيجية الشركة في الاحتفاظ بالمشروعات غير السكنية المتميزة، للمساهمة في زيادة حجم الإيرادات المتكررة في المستقبل، حيث يمثل مشروع EDNC بموقعه الإستراتيجي وما يقدمه من عروض متنوعة، حجر الأساس في تكوين محفظة سوديك للإيرادات المتكررة في المستقبل.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج