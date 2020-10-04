مصر والأردن والعراق يحددون 4 قطاعات صناعية بالمرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي

دوت الخليج – عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر و الأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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ووفق بيان مشترك، فقد ضم الاجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور طارق الحموري وزير الصناعة و التجارة والتموين الأردني ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.

وأوضحت جامع أنه بعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة تم تأكيد أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية و الكيماوية و النسيجية و صناعة السيراميك.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أن تجهز كل دولة قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع.

وتابعت أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، والمياه والري، والتربية والتعليم، والزراعة، والإسكان، والكهرباء إضافة إلى إدارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذي يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.

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