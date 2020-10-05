تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر للمرة الأولى في 14 شهرا

سي إن بي سي _ أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لمجموعة IHS Markit تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى في نحو 14 شهرا في سبتمبر الماضي، إذ سجلت قراءة المؤشر50.4 في أول توسع لها منذ يوليو من العام الماضي، مع تسارع نمو الاعمال الجديدة إلى أعلى معدل في نحو 5 سنوات، ولكن معدل التوظيف انخفض بأبطأ وتيرة في نحو 10 أشهر. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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