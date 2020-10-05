طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة

العربية نت _ قالت شركة طيران الإمارات إنها تعتزم توسيع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة باستئناف رحلات إلى بودابست وبولونيا وليون ودوسلدورف وهامبورج. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وذكرت أن إضافة تلك الوجهات الخمس يوسع شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة. ومن المنتظر أن يتم استئناف الرحلات إلى بودابست في 21 أكتوبر وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورج في أول نوفمبر وإلى ليون في 4 نوفمبر. اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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