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طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة

مال وأعمال حابي تبليغ
طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة
طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة
طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة
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العربية نت _ قالت شركة طيران الإمارات إنها تعتزم توسيع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة باستئناف رحلات إلى بودابست وبولونيا وليون ودوسلدورف وهامبورج.

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وذكرت أن إضافة تلك الوجهات الخمس يوسع شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة.

ومن المنتظر أن يتم استئناف الرحلات إلى بودابست في 21 أكتوبر وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورج في أول نوفمبر وإلى ليون في 4 نوفمبر.

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