علي بابا تعتزم شراء حصة في دوفري السويسرية لتجارة التجزئة

وكالات _ أعلنت مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب في بيان اليوم الاثنين اعتزامها شراء حصة في شركة دوفري السويسرية لمتاجر التجزئة والأسواق الحرة بهدف الوصول بحصتها في الشركة إلى 9.99 في المئة بعد الزيادة الأخيرة المقررة في رأسمالها.

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ونقلت الأنباء إلى أن دوفري تقترح على جمعيتها العمومية غير العادية المقررة غدا الثلاثاء إصدار 25 مليون سهما جديدا بقيمة تقديرية تبلغ 700 مليون فرنك سويسري.

كانت دوفري قد وافقت على إقامة شركة جديدة مع علي بابا للعمل في سوق متاجر التجزئة للمسافرين في الصين، حيث ستمتلك علي بابا 51 في المئة من أسهم الشركة الجديدة في حين تمتلك دوفري 49 في المئة منها.

يذكر أن دوفري تعمل في مجال متاجر التجزئة لخدمة المسافرين في الأسواق الحرة بالمطارات وعلى متن سفن الركاب السياحية والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية. ويوجد مقرها في مدينة بازل السويسرية.

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