البورصة تتراجع 0.24% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات الأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 11044 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا هامشياً بنسبة 0.05%، ليتداول عند مستوى 66.51 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.8%، و 1.55% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 78.574 مليون جنيه على 111 شركة من خلال 2384 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 41 شركة مقابل ارتفاع 30 في حين لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.011 مليون جنيه، منها 1.929 مليون جنيه للمؤسسات، و82.259 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.602 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.216 مليون جنيه، مقابل 1.613 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 408.550 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 483.253 ألف جنيه، مقابل 74.703 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم عبر المحيطات للسياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.51%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 6.91%، ثم سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.56%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.96%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.99%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.33%.

اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج