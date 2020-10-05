مايكروسوفت تعتزم إنشاء مركز للخدمات السحابية في اليونان

_ أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها إنشاء مركز بيانات جديد في اليونان في إطار استثمارها في البنية التحتية للخدمات السحابية في البلاد، وهو بمثابة متنفَس لاقتصادها الذي تضرر من أزمة ديون عمرها عشر سنوات إلى جانب جائحة فيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث يوم الاثنين خلال فعالية أجريت عبر الإنترنت في أثينا إن مركز البيانات الجديد سيعود بالنفع على الشركات والأفراد والبنوك.

ولم يُكشف عن حجم الاستثمار.

وقال سميث متحدثا عبر مترجم ”نستثمر اليوم في الأبحاث والتكنولوجيا باليونان… ستكون هناك منافع لليونان في ضوء التزامنا بتدريب آلاف الأشخاص“.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريحات منفصلة إن مركز البيانات سيعود بمنافع مالية على المدى الطويل لليونان تبلغ مليار يورو (1.17 مليار دولار).

وقال ميتسوتاكيس ”ستصبح اليونان مركزا عالميا (للخدمات) السحابية“، مضيفا أن المركز الأكثر تطورا سيسهم أيضا في دعم مكانة البلاد كمقصد للاستثمار.

وقال إن المشروع سيشمل برنامج تدريب على المهارات الرقمية لحوالي 100 ألف شخص.

اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج