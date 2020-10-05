رنا ممدوح – وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة أمس على استقالة عمرو وهبي من المجلس، وذلك بعد استقالته من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركة التابعة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وبحسب إفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم، فقد تم ترشيح العضوين الجديدين ممثلين عن بنك الكويت الوطني وهم عمر بوحديبة وسليمان براك لعضوية مجلس الإدارة – غير تنفيذيين.
وذلك رهن موافقة البنك المركزي المصري المصري واعتماد الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها القادم.
اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.