الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة

رنا ممدوح – وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة أمس على استقالة عمرو وهبي من المجلس، وذلك بعد استقالته من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركة التابعة.

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وبحسب إفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم، فقد تم ترشيح العضوين الجديدين ممثلين عن بنك الكويت الوطني وهم عمر بوحديبة وسليمان براك لعضوية مجلس الإدارة – غير تنفيذيين.

وذلك رهن موافقة البنك المركزي المصري المصري واعتماد الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها القادم.

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