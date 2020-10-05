أخبار عاجلة
فيديو.. وزير النقل: السيسى وجه بتنفيذ القطار الكهربائى السريع بأيد مصرية -
فيديو.. وزير التعليم عن أزمة المرأة العاملة: إحنا فى عام استثنائى -
عاجل.. الصحة: تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 10 حالات وفاة -
أرمينيا : انتهاك الهدنة يحول دون تبادل الأسرى مع أذربيجان -
الفحوص تؤكد : ترامب ليس ناقلا للعدوى الآن -
الصحة العالمية : أكثر من 180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات كورونا -
3 صفقات تسليح أمريكية لـ تايوان تنتظر موافقة الكونجرس -
تقنية جديدة تسمح بالتجول افتراضيا داخل خلايا البشر -
خوفا من بقاء "كورونا"على الهواتف.."سامسونغ" تعيد إصدار جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية‎ -
"سامسونغ" تكشف عن سعر وموعد إصدار هاتف Galaxy A42 5G‏‎ -

الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة

مال وأعمال حابي تبليغ
الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة
الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة
الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة
CairoBank

رنا ممدوح – وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة أمس على استقالة عمرو وهبي من المجلس، وذلك بعد استقالته من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركة التابعة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم، فقد تم ترشيح العضوين الجديدين ممثلين عن بنك الكويت الوطني وهم عمر بوحديبة وسليمان براك لعضوية مجلس الإدارة – غير تنفيذيين.

وذلك رهن موافقة البنك المركزي المصري المصري واعتماد الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها القادم.

اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت الوطني مصر يوافق على استقالة وهبي ويرشح بوحديبة وبراك لعضوية مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 