مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من التوقعات في أغسطس

_ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أقوى كثيرا من التوقعات في أغسطس بفضل زيادة كبيرة في المشتريات عبر الإنترنت ونمو مبيعات الملابس وسط جائحة كوفيد-19، غير أنه جرى تعديل مبيعات يوليو بالخفض.
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فقد قفزت مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو 4.4 بالمئة عل أساس شهري في أغسطس ، مسجلة زيادة سنوية 3.7 بالمئة، مما يتجاوز توقعات المحللين لزيادة شهرية 2.4 بالمئة و2.2 بالمئة على أساس سنوي.
لكن بيانات يوليو روجعت بالخفض لتسجل هبوطا شهريا 1.8 بالمئة و0.1 على أساس سنوي مقارنة مع 1.3 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في القراءة السابقة.
وترجع القفزة في مبيعات أغسطس لزيادة 12.4 شهريا و23.8 سنويا في الطلبيات عبر البريد والإنترنت. يأتي ذلك في مقابل انخفاض حاد على أساس شهري في يوليو وبنحو مثلي الزيادة السنوية المسجلة فيه.
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