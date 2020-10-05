معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتراجع في أكتوبر

_ أظهر مسح يوم الاثنين تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أكتوبر، وهو ما يوقف سلسلة خمسة أشهر متتالية من التحسن، وذلك في مؤشر على المخاوف حيال تزايد وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.3 من -8.0 في سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات لرويترز لقراءة عند -9.5.

وارتفع مؤشر الوضع الراهن إلى -0.32 من -0.33 في الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس حين فرضت ألمانيا إجراءات عزل وقيود اجتماعية لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19.

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 18.8 من 20.8، وهواقل مستوى منذ مايو ، في مؤشر على القلق حيال تنام محتمل للإصابات خلال أشهر الشتاء.

وقلل باتريك هاسي من سنتكس من شأن التراجع الطفيف للمعنويات، قائلا إن المسح لم يكشف عن خطر وشيك يحدق باقتصاد منطقة اليورو.

وشمل المسح 1085 مسثتمرا في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر.

اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج