سعر الدولار يستقر أمام الجنيه بغالبية البنوك وينخفض قرشين في كريدي أجريكول

شاهندة إبراهيم – شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الإثنين استقرارا في غالبية بنوك القطاع المصرفي، فيما شهد تحرك صعودًا وهبوطًا في عدد محدود من المصارف.

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واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والمصري الخليجي وعوده والتعمير والإسكان، عند مستويات الأمس مسجلًا 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على استقراره في كل من: التجاري الدولي وإتش إس بي سي والإسكندرية عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار أيضًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

فيما هبط الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

كما خفض بنك بلوم سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، بدلًا من 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع بالأمس.

في المقابل رفع بنك الأهلي الكويتي سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

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