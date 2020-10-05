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الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 4.06%

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الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 4.06%
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 4.06%
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 4.06%
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رنا ممدوح  _ قلصت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، حصتها في رأسمال المنصورة للدواجن من 8.64% إلى 4.06%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عدد 929.553 ألف سهم من أسهم المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية 10.838 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 11.66 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المنصورة للدواجن بنسبة 9.8408%، يليه دعاء كماء كمال حسن عبد ربة بنسبة 9.5%، ثم طارق عبد الغني نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 8.0046%.

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