إثيوبيا تعلن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة خلال 12 شهرا

_ قالت الرئيسة الإثيوبية يوم الاثنين إن السد الكهرومائي الجديد العملاق الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا.

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وقالت الرئيسة سهلورق زودي في كلمة أمام البرلمان ”هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين.“

ثمة خلافات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان بخصوص السد الذي تكلف أربعة مليارات دولار وتقول القاهرة إنه قد يهدد مصدرها الرئيسي للمياه.

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