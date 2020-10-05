_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترامب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19، بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56 بالمئة مسجلا 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 11169.11 نقطة.
اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تصعد بفضل آمال التحفيز واحتمال خروج ترامب من المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.