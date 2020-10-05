البيك آب والخفيفة المتوسطة تواصلان تعزيز مبيعات سوق الشاحنات على أساس سنوي

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن نمو مبيعات الشاحنات بنسب بلغت 4.7%، بعدما باعت نحو 18 ألفا و927 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، في مقابل ما تم بيعه في الفترة المماثلة من العام الماضي 18 ألفا و655 عربة.

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ودعم مبيعات الشاحنات، بشكل عام، أداء فئات البيك آب التي سجلت حركة بيع بلغت 13 ألفا و528 شاحنة، بدلًا من 12 ألفا و902 عربة، لتقتنص النصيب الأكبر من إجمالي مبيعات سوق الشاحنات بعد أن وصلت حصتها السوقية إلى 71%.

فيما جاءت فئات المركبات الخفيفة المتوسطة لتعزز مبيعات الشاحنات، بعدما توقفت مبيعاتها عند مستوى 3 آلاف و940 عربة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 3 آلاف و582 وحدة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي، لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 21% من إجمالي مبيعات سوق الشاحنات.

وعززت الشاحنات المتوسطة هي الأخرى مبيعات السوق بإجمالي بيع 61 وحدة، في الفترة المنتهية من 2020، مقارنة بنحو 20 عربة فقط تم تسويقهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، ولم تثمر مبيعاتها لتحصد أي حصة سوقية.

في المقابل تراجعت مبيعات فئات ميني بيك آب فان لتتوقف عند 586 وحدة، في مقابل 1053 عربة، لتهبط حصتها السوقية إلى منطقة 3%.

كما خيم الهبوط على مبيعات فئات الشاحنات الخفيفة، بعدد وحدات مباعة وصل إلى 426 شاحنة، مقارنة بنحو 504 عربة، لتتآكل حصتها السوقية بالغة 2% من السوق.

ولم تختلف مبيعات الشاحنات الثقيلة عن سابقيها، حيث سجلت تراجع أيضًا بعد أن توقف مبيعاتها عند 386 وحدة، مقابل 590 عربة، بحصة سوقية نسبتها 2%.

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