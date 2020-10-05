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إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بفيروس كورونا

مال وأعمال حابي تبليغ
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بفيروس كورونا
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بفيروس كورونا
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بفيروس كورونا
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– قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني يوم الاثنين إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وأضافت أنها ستبدأ فترة حجر صحي وأن الوحدة الطبية في البيت الأبيض لا تدرج أيا من أفراد المكتب الصحفي في قائمة المخالطين بمصاب.

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وقالت في بيان ”إضافة إلى ذلك، لم أعرف قطعا تشخيص هوب هيكس قبل عقد إفادة صحفية في البيت الأبيض يوم الخميس“ في إشارة لمستشارة الرئيس دونالد ترامب التي أثبتت الفحوص يوم الخميس إصابتها بكورونا قبل ساعات من إعلان ترامب أنه وزوجته أصيبا بالمرض.

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