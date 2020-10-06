الأسهم الأمريكية تصعد بقوة مع أنباء مغادرة ترامب المستشفى وآمال التحفيز

– ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة يوم الاثنين، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا وبعد أنباء أن الرئيس دونالد ترامب سيغادر المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقفزت أسهم ريجينيرون للصناعات الدوائية بعد أن قال طبيب ترامب إنه عولج بدواء من إنتاجها.

وقال جيم بولسن، كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى لوتهولد جروب في مينيابوليس، ”اتفاق التحفيز ما زال يراوح مكانه وما زالت الاتصالات جارية… تتزايد فرص إنجاز شيء ما.“

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 460.47 نقطة بما يعادل 1.66% ليصل إلى 28143.28 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 59.32 نقطة أو 1.77% مسجلا 3407.76 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 255.26 نقطة أو 2.3% إلى 11330.28 نقطة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج