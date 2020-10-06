فينابلر البريطانية تتلقى عرض استحواذ من بريزم أدفانس

_ قالت فينابلر يوم الثلاثاء، إن بريزم أدفانس سولوشنز للتكنولوجيا وحلول البرمجيات تقدمت بعرض استحواذ على مجموعة المدفوعات المدرجة في المملكة المتحدة يتضمن إعادة هيكلة وتسوية ديونها. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ولم تقدم فينابلر البريطانية تفاصيل بشأن حجم العرض. اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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