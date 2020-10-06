تغريم سيسكو الأمريكية 1.9 مليار دولار بسبب انتهاك براءات اختراع

وكالات _ ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن هنري مورجان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نورفولك بولاية فيرجينيا أصدر حكما يدين شركة سيسكو الأمريكية لأنظمة التكنولوجية بانتهاك حقوق براءات الاختراع التي تملكها شركة “سنتريبيتال نتووركس” لحلول الأمن السيبراني وأمرها بدفع 1.9 مليار دولار لما تسببت فيه من خسائر.

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ونقل عن سيسكو القول إنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة الاتحادية.

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كما نقلت تقارير عن القاضي مورجان القول إن “سنتريبيتال نتووركس” تستحق 775.8 مليون دولار مقابل استخدام اختراعاتها في الماضي والتي رفعها بنسبة 2.5 في المائة بعدما وجد أن ما قامت به “سيسكو” كان “متعمدا وفاضحا”.

كما تضمن الحكم أن تدفع سيسكو 10 في المائة ضرائب على مبيعات بعض منتجاتها على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة و 5 في المائة لمدة 3 أعوام بعد ذلك.

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