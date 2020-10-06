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وزير المالية البريطاني: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل

مال وأعمال حابي تبليغ
وزير المالية البريطاني: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل
وزير المالية البريطاني: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل
وزير المالية البريطاني: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل
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_ قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة علي المدى الطويل لأنه أمر غير ‭‭ ‬‬مستدام بالنسبة للاقتصاد.

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وقال وزير المالية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”من الواضح أننا اضطررنا هذ العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم“.

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وتابع ”بالنسبة للمدى المتوسط… يبدو جليا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسيا هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل“.

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