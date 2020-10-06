السويس للأسمنت تعين جرانت ثورنتون لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت في جلسته المنعقدة اليوم، على تعيين جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بغرض إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا الإجراء جاء الحاقاً بإفصاح السويس للأسمنت عن رغبة هايدلبرج سيمنت فرانس أس.أيه.أس وهي الشركة الأم لشركة سيمون فرانسية التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة 55.08% من أسهم السويس للأسمنت حتى تاريخه، في تقدم عرض شراء على أسهم الشركة.

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضاً في ضوء طلب هيئة الرقابة المالية من الشركة تعيين مستشار مالي مستقل بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين من المرتبطين بمقدم العرض لإعداد دراسة تقييم القيمة العادلة لسهم الشركة، على أن يتم الإفصاح لمساهمي الشركة بما انتهي إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء المشار إليها بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، وذلك وفقا لنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

كما وافق المجلس على استبدال شركة الأسمنت الفرنسية ( سيمون فرنسيه) لممثلها بمجلس إدارة شركة السويس للأسمنت هاني قاسم وتعيين سارة نشأت بدلا منه.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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