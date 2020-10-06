البورصة تصعد 0.52% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.52%، ليتداول عند مستوى 11065 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.31%، و 1.36% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 55.774 مليون جنيه، على 113 شركة من خلال 2120 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل تراجع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 43.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 1.467 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.551 مليون جنيه، مقابل 83.250 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 1.041 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.241 مليون جنيه، مقابل 3.2 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 426.782 ألف جنيه، منها 285.441 ألف جنيه للأفراد، و 141.342 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.60%، تلاه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، بنسبة 9.29%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 8.86%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.62%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 2.94%، ثم سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 0.77%.

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