اقتصادية قناة السويس: نمو كبير في أعداد السفن وتداول الحاويات بمينائي السخنة والأدبية

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة استقبل خلال شهر أغسطس 2020عدد 46 سفينة بزيادة قدرها 47% عن العام الماضي، كما استقبل خلال شهر سبتمبر 37 سفينة بزيادة قدرها 43٪؜ مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي 2019.

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وأضافت الهيئة في بيان، أن إجمالي حجم التداول في البضائع العامة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 600285.91 طن بزيادة قدرها 65.67%.

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ولفتت الهيئة إلى أن ميناء العين السخنة التابع لها أيضا، استقبل في شهر أغسطس الماضي 38 سفينة بزيادة قدرها 32%، وبلغ حجم تداول الحاويات 65551 حاوية بزيادة قدرها 20%.

وبلغ حجم تداول الصب الجاف في الميناء 594062 طن بزيادة قدرها 281% وبلغ حجم التداول في الصب السائل 231105 طن بزيادة قدرها 243٪؜ عن العام الماضي .

وأشار بيان الهيئة إلى أن حركة تداول السفن والبضائع عن شهر سبتمبر 2020 شهدت زيادة في عدد السفن بنسبة 32% حيث استقبل الميناء 22 سفينة حاويات، و5 صب جاف، و1صب سائل، و1 بضائع عامة.

وبلغ حجم تداول الحاويات 64339 حاوية بزيادة قدرها 40%، وبلغ حجم تداول الصب الجاف 305293 طن بزيادة قدرها 283 %، كما حقق الميناء نسبة زيادة 100% في البضائع العامة بإجمالي 2524 طن.

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