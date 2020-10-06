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رئيس الوزراء يطمئن على توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا

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رئيس الوزراء يطمئن على توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا
رئيس الوزراء يطمئن على توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا
رئيس الوزراء يطمئن على توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا
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اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس المستجد خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.

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وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية للجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا” مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

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وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج ، والتي تم إتاحتها بالسوق المحلي عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم توفير نحو 2.5 مليون عبوة من دواء “ازيثرومايسين” أقراص، و نحو 233 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير نحو 5.2 مليون عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، و140 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، وكذلك نحو 1.6 مليون شريط “زنك” أقراص، فضلاً عن توفير 3.3 مليون شريط “فيتامين سي” أقراص.

وأكد الدكتور حسام المصري أن الكميات سالفة الذكر التي تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى “كورونا” كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولاً بأول لمن يحتاجها.

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