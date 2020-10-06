دبي تسدد سندات بقيمة 750 مليون دولار

_ قالت دائرة المالية في دبي في بيان يوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة سددت سندات بقيمة 750 مليون دولار استحقت في الخامس من أكتوبر. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأكدت أن جميع السندات سددت عند الاستحقاق. اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج وباعت دبي سندات على شريحتين بملياري دولار الشهر الماضي في أول طرق لأسواق الدين العام في ستة أعوام سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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