مكاسب البورصة تتجاوز 1% في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 1%، ليتداول عند مستوى 11118 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.63%، ليتداول عند مستوى 66.84 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.85%، و 1.83% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 705.902 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 24674 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 115 شركة مقابل تراجع 24 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 28.521 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 29.850 مليون جنيه، مقابل 1.328 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.830 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 34.210 مليون جنيه، مقابل 19.380 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.691 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 27.590 مليون جنيه، مقابل 13.899 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.82%، تلاه سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 9.80%، ثم سهم العقارية للبنوط الوطنية للتنمية بنسبة 9.68%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.96%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.97%، ثم سهم المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس بنسبة 2.005%.

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